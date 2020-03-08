Fener kayıplarda

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında evinde ağırladığı Denizlispor’la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın golüyle öne geçmesine rağmen, Murawski ve Mustafa Yumlu’nun gollerine engel olamadı. Sarı-lacivertlilere beraberliği 90+2’de Serdar Aziz getirdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, zirvenin 12 puan gerisinde kaldı. Mücadelenin ilk tehlikeli atağını konuk ekip geliştirdi. 13’te Zeki’nin sağ kanattan yaptığı ortayla altıpasın içinde buluşan Bareow’un şutunu Altay iyi yer tutarak harika kurtardı. 22’de ev sahibi öne geçti. Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada Murawski’nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top ceza sahası içinde Tolgay’ın eline çarpınca hakem VAR’a gidip hem penaltı düdüğünü çaldı hem de Tolgay’ı ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. 45’te topun başına geçen Murawski, Altay’ın köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin 10 kişi kalmasıyla oyun yaklaşık otuz dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 74’te sağ çaprazdan Denizlispor’un kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Zeki’nin şutunu Altay kornere çeldi. Kornerden seken topla buluşan Zeki’nin ortasına iyi yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu arka direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2. 90+2 de Tolga’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

F.Bahçe’de 4 oyuncu Konya maçında yok

Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2. dakikada Serdar Aziz’in kafa golüyle bir puanı kurtaran sarı-lacivertliler gelecek hafta 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de bu maçta sarı kart gören Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan’ın yanı sıra kırmızı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. Cezalı konuma düşen 4 futbolcu Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Sakatlanan Max Kruse’nin durumu ise tedavisinin ardından belli olacak.

Ömer Faruk ilk kez

Fenerbahçe’de geleceğin yıldızı adayı olarak gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Hafta boyunca A takımla idmanlara çıkan Ömer Faruk, antrenör Zeki Göle tarafından maç kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayla Denizlispor karşısında ilk kez profesyonel maç heyecanı yaşadı.

Taraftarlar futbolcuları protesto etti

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sırasında ve sonunda futbolculara tepki gösterdi. Maçın son bölümünde taraftarlar, “O forma kutsaldır nasip olmaz herkese” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” diye tezahüratlar yaptı. Maçtan sonra futbolcular kendilerine tepki gösteren tribünlere giderek ellerini kaldırıp alınan sonuçlardan dolayı özür diledi.