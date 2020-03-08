SÜPER LİG

Fener kayıplarda

Ligde 5 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Denizlispor karşısında 1 puanı uzatmalarda bulduğu golle kurtardı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Ozan Tufan ve Serdar Aziz atarken, konuk ekibin golleri Murawski ve Mustafa Yumlu’dan geldi.

Ergün Balcı Yeni Şafak
Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında evinde ağırladığı Denizlispor’la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın golüyle öne geçmesine rağmen, Murawski ve Mustafa Yumlu’nun gollerine engel olamadı. Sarı-lacivertlilere beraberliği 90+2’de Serdar Aziz getirdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, zirvenin 12 puan gerisinde kaldı. Mücadelenin ilk tehlikeli atağını konuk ekip geliştirdi. 13’te Zeki’nin sağ kanattan yaptığı ortayla altıpasın içinde buluşan Bareow’un şutunu Altay iyi yer tutarak harika kurtardı. 22’de ev sahibi öne geçti. Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada Murawski’nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top ceza sahası içinde Tolgay’ın eline çarpınca hakem VAR’a gidip hem penaltı düdüğünü çaldı hem de Tolgay’ı ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. 45’te topun başına geçen Murawski, Altay’ın köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin 10 kişi kalmasıyla oyun yaklaşık otuz dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 74’te sağ çaprazdan Denizlispor’un kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Zeki’nin şutunu Altay kornere çeldi. Kornerden seken topla buluşan Zeki’nin ortasına iyi yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu arka direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2. 90+2 de Tolga’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

F.Bahçe’de 4 oyuncu Konya maçında yok

  • Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2. dakikada Serdar Aziz’in kafa golüyle bir puanı kurtaran sarı-lacivertliler gelecek hafta 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de bu maçta sarı kart gören Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan’ın yanı sıra kırmızı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. Cezalı konuma düşen 4 futbolcu Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Sakatlanan Max Kruse’nin durumu ise tedavisinin ardından belli olacak.

Ömer Faruk ilk kez

Fenerbahçe’de geleceğin yıldızı adayı olarak gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Hafta boyunca A takımla idmanlara çıkan Ömer Faruk, antrenör Zeki Göle tarafından maç kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayla Denizlispor karşısında ilk kez profesyonel maç heyecanı yaşadı.


Taraftarlar futbolcuları protesto etti

  • Fenerbahçeli taraftarlar, maç sırasında ve sonunda futbolculara tepki gösterdi. Maçın son bölümünde taraftarlar, “O forma kutsaldır nasip olmaz herkese” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” diye tezahüratlar yaptı. Maçtan sonra futbolcular kendilerine tepki gösteren tribünlere giderek ellerini kaldırıp alınan sonuçlardan dolayı özür diledi.

Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki
Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Gaziantep FK maçının son dakikasında Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrasında faul gerekçesiyle iptal edilmişti. Bordo-mavili kulüp bu maçın hakemi Halis Özkahya ve VAR hakemi Özgünç Türkalp'in istifasını istedi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olan MHK’nin futbolu yönetemediğini ve yönetemeyeceğini, fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir çöküş yaşayan hakemlerin de bu şartlarda Türk futbolunda adaleti sağlayamayacağını defaatle kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.Bugün oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında bir kez daha görülmüştür ki; başta müsabakanın hakemi Halis Özkahya olmak üzere Video Yardımcı Hakemlik görevi üstlenen Özgünç Türkalp ile Merkez Hakem Kurulu ve bu yapı içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve bir daha bu ailenin içerisine sokulmamalıdır!Tüm futbol kamuoyunun dikkatine sunuyoruz;Futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün nizami bir biçimde topu kazanması sonrası gol ile sonuçlanan pozisyonun 4 dakika süreyle VAR’da izlenerek “iptal” edilmesi bir hata değildir. Önündeki monitörü gözleriyle görebilen herkesin “nizami gol” kararı vereceği bu pozisyona “iptal” kararı vermek kasıt da değildir.Bu bir diyet ödemedir!Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gittiTürk hakemliğinin yüz karası Halis Özkahya bugün; 2012 yılında yönettiği bir maçta verdiği karar sonrasında bir futbolcunun yüzüne tükürmesinin ardından o tükürükleri silerek hakemliğini kurtaran, öğretmen olarak gittiği Batman’dan tayinini Yalova’ya aldırtan Süper Lig’teki bir kulübün başkanına tüm bu sürecin diyetini ödemektedir.Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir!Bizler; MHK tarafından son üç karşılaşmamıza Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halis Özkahya’nın neden atandığını bilmekteyiz! Merkez Hakem Kurulu’nun ve onların arkasında duran Süper Lig’deki bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız.O yüzden bir kez daha söylüyoruz; başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir!Kulübümüz, camiamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz var gücüyle şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılan bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.2010-2011 sezonunda uyguladıkları senaryoyu tekrar edebileceklerini zannedenler unutmamalıdır ki; sene 2011 değildir ve Trabzonspor da eski Trabzonspor değildir!Son olarak; Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları da kapalı kapılar ardına saklanıp 'alçakça' planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz.Kamuoyuna saygılarımızlaTrabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan"Kamuoyuna duyuru“Trabzonspor&#39;un yükselişine ket vurmaya çalışanları, kapalı kapılar ardına saklanıp &#39;alçakça&#39; planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz.”Detaylar👉 https://t.co/PHyaaxQu65 pic.twitter.com/BV7RUJD4IT&mdash; Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 7, 2020

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