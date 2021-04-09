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​Fener Malatya’ya takıldı

Fener Malatya’ya takıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Maç fazlasına rağmen lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yara aldı. Fenerbahçe’nin golünü Valencia atarken, ev sahibi ekibin sayısı Mustafa’dan geldi .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fener Malatya’ya takıldı
Deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı. Maç fazlasına rağmen, lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerin golünü Valencia kaydetti. Ev sahibi ekibin sayısı ise Mustafa’dan geldi.

  • 5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül’ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia’nın sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 17. dakikada Fenerbahçe, rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia’nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 33. dakikada ceza sahası dışından Mallan’ın sert şutu az farkla auta gitti. 35. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi.

Arka direkte boş durumda ki Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 40. dakikada Valencia’nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez’in ters vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi. 52’de sağ kanattan Hafez’in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Semih kafayı vurdu. Samatta’dan seken top bir kez daha kornere gitti. 56’da Ozan Tufan sağ ayağıyla köşeye harika bir vuruş yaptı. Ertaç’ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti. 72’de Gökhan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ozan’ın şutu direğin hemen üstünden dışarıya gitti.

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