Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibin tek golünü 6'ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

Maçın önemli anları;

GOL!

6'ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse'nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere tokatladı.

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58'nci dakikada Mukaira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan'ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Aatif'in şutunda top kaleci Altay'dan sekti. Seken topta Mukairu vurdu, Altay mükemmel refleksle gole izin vermedi. Seken topta Altay topun sahibi oldu.

61'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre'ye verdi. Emre'nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz'in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç'e çarpan topu Antalyaspor avunması kornere gönderdi.

90 1'inci dakikada ceza sahası dışından Zajc'ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi. Karşılaşma 1-0'lık skorla sona erdi.

Ufuk Akyol'dan Isaac formalı sevinç

Mücadelenin 6'ncı dakikasında Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren Ufuk Akyol, gol sevince Isaac Promise'nin 20 numaralı formasını çıkardı. Ufuk Akyol, arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevincinin ardından yedek kulübesine gelerek dün hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcunun formasını aldı ve gol sevincini Isaac formasıyla yaşadı.

Antalyasporlu Ufuk Akyol, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra dün hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcu Isac Promise'nin formasını kameralara gösterdi pic.twitter.com/VJ0LVWygAU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Ekim 2019

15 maç sonra kaybetti

Bu arada Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Süper Lig'de bir iç saha maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, ligde 15 maç sonra ilk kez sahasında mağlup oldu.

Ersun Yanal’ın ilk yenilgisi

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy’deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Akdeniz ekiplerine takıldı

Süper Lig’de evinde Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından ikinci mağlubiyetini aldı. Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Ufuk ile 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine geri kalan dakikalarda sarı-lacivertliler karşılık veremedi. İlk olarak Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini de bir diğer Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’a karşı almış oldu.



