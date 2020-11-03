SÜPER LİG

Fenerbahçe Antalyaspor maçı

Fener zirvede

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda yenen ve üst üste 4. maçını kazanan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 3 topu direkten dönen sarı-lacivertlilerin gollerini Ozan ve ilk maçına çıkan Perotti (pen) atarken, ev sahibi takımın sayısı Podolski’den geldi. Antalyaspor’da Jahovic, Fenerbahçe’de ise Sinan Gümüş kırmızı kart gördü .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe formasıyla ilk çıktığı maçta ilk golünü kaydeden Diego Perotti, 2-1’lik galibiyeti değerlendirdi. Her oyuncunun hayalinin yeni takımdaki ilk maçında gol atmak olduğunu belirten Arjantinli yıldız, “Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Penaltıyı atabileceğimi hissettim. Ben yeni katılan bir oyuncuyum takıma, arkadaşlarım da bana bıraktı. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe formasıyla ilk çıktığı maçta ilk golünü kaydeden Diego Perotti, 2-1’lik galibiyeti değerlendirdi. Her oyuncunun hayalinin yeni takımdaki ilk maçında gol atmak olduğunu belirten Arjantinli yıldız, “Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Penaltıyı atabileceğimi hissettim. Ben yeni katılan bir oyuncuyum takıma, arkadaşlarım da bana bıraktı. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanın konuk olan Fenerbahçe Ozan Tufan ve Perotti (Penaltıdan) ile 3 puana uzandı. Ev sahibi takımın sayısını ise Podolski kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa’nın ortasına yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

  • 19’da Caner’in soldan kullandığı kornerde Samatta’nın kafa vuruşunda top, Mert Yılmaz’a çarparak oyun alanını terk etti. 49. dakikada sağdan son çizgiye inen Valencia’nın ceza alanı ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 52. dakikada Orgill’in defans arkasına doğru ortasında Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruşla topu Altay’ın üzerinden ağlara yolladı: 1-1. 58’de Caner’in soldan ortasında Pelkas’ın kafa vuruşunda direkten dönen top Boffin’in kucağında kaldı. 60’da ceza yayının gerisinden Luiz Gustavo’nun sert vuruşunda top üst direkten döndü.

82’de Caner’in soldan ortasında Cisse’nin şutunda kaleci Boffin’den seken top, üst direkten döndü. Devamında Kemal Ademi’nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. 83. dakikada Bünyamin ceza sahasında Perotti’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 84’de penaltıyı kullanan ve ilk maçına çıkan Perotti topu ağlarla buluşturan Fenerbahçe’yi galibiyeti taşadı: 1-2.

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