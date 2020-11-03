Fener zirvede

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanın konuk olan Fenerbahçe Ozan Tufan ve Perotti (Penaltıdan) ile 3 puana uzandı. Ev sahibi takımın sayısını ise Podolski kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa’nın ortasına yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

19’da Caner’in soldan kullandığı kornerde Samatta’nın kafa vuruşunda top, Mert Yılmaz’a çarparak oyun alanını terk etti. 49. dakikada sağdan son çizgiye inen Valencia’nın ceza alanı ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 52. dakikada Orgill’in defans arkasına doğru ortasında Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruşla topu Altay’ın üzerinden ağlara yolladı: 1-1. 58’de Caner’in soldan ortasında Pelkas’ın kafa vuruşunda direkten dönen top Boffin’in kucağında kaldı. 60’da ceza yayının gerisinden Luiz Gustavo’nun sert vuruşunda top üst direkten döndü.

82’de Caner’in soldan ortasında Cisse’nin şutunda kaleci Boffin’den seken top, üst direkten döndü. Devamında Kemal Ademi’nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. 83. dakikada Bünyamin ceza sahasında Perotti’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 84’de penaltıyı kullanan ve ilk maçına çıkan Perotti topu ağlarla buluşturan Fenerbahçe’yi galibiyeti taşadı: 1-2.