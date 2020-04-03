Fenerbahçe aradığı sol beki Rusya'da buldu

Sol bek transferini tamamlayamayan ve Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sağ bek Dirar'ın sol bekte oynadığı Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler daha önce sol bek için Kolarav ve Ricardo Rodriguez ile görüşmüş fakat sonuç alamamıştı. Şimdiyse yeni rota Cristian Ramirez oldu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Krasnodar forması giyen Ramirez'in peşine düştü. Hatta Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini yaptı ama bu teklif kabul edilmedi. Haberlerde ayrıca Fenerbahçe'nin yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.





2018 yılında İstanbul'a gelen Ramirez, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmış fakat oyuncunun tatil için geldiği öğrenilmişti.

Ramirez'in 2018 yılında İstanbul'a geldiğinde yaptığı paylaşım;