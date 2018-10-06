Fenerbahçe Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 10 kez ağırlayan sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı. Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak.

Benzia 11'e dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçında Spartak Trnava karşılaşmasına göre bir kaç değişikliğe gidecek. Trnava maçında sahaya 3-5-2 ile çıkan Cocu, Başakşehir maçında yeniden 4'lü savunmaya dönecek. Hollandalı teknik adam, Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'ya Frey'in yerine görev verecek. Sağ bekte ise Isla mı Şener mi oynayacak buna maç günü karar verecek olan Cocu, Reyes'in yerine de formayı Mehmet Topal'a teslim edebilir.

Phillip Cocu'nun Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Harun - Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani