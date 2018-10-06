SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Benzia ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe Başakşehir'i konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bu karşılaşmada Benzia'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Benzia bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.

Benzia bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 10 kez ağırlayan sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı. Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak.

Benzia 11'e dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçında Spartak Trnava karşılaşmasına göre bir kaç değişikliğe gidecek. Trnava maçında sahaya 3-5-2 ile çıkan Cocu, Başakşehir maçında yeniden 4'lü savunmaya dönecek. Hollandalı teknik adam, Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'ya Frey'in yerine görev verecek. Sağ bekte ise Isla mı Şener mi oynayacak buna maç günü karar verecek olan Cocu, Reyes'in yerine de formayı Mehmet Topal'a teslim edebilir.

Phillip Cocu'nun Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

  • Harun - Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani

Frey: Finalde onlarla karşılaşmak rüya gibi olur
Frey: Finalde onlarla karşılaşmak rüya gibi olur

Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Michael Frey, İsviçre basınından Blick'in sorularını yanıtladı. Genç futbolcunun röportajından öne çıkanlar şöyle:Kendini Fenerbahçe'de baskı altında hissediyor musun?Evet, öteki türlü kendimi değiştiremezdim. Kendime gerçekleştirmek istediğim büyük hedefler koydum.Bunlar neler?Fenerbahçe formasıyla başarılı olmak ve milli takıma çağrılmak. bu benim uzun zamandan beri hedefim. Bunun için çok çalışıyorum.Zürich'ten iyi ayrılmadın, oynamayı reddettin...Gidişimden dolayı tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Zürich'te harika bir yıl geçirmiştim. Ayrılışım dışında her şey çok güzeldi.Neden bu kadar kızgındın?Çünkü medyadan Zürich ile Fenerbahçe'nin görüşmeleri sonlandırdığını öğrenmiştim. Daha önce anlaşmışlardı ve çok mutluydum ancak daha sonra büyük bir fırsatı kaçıracağımı hissettim.Eski takımın hakkında ne düşünüyorsun?Zürich bu sezon yeniden şampiyon olabilir. Avrupa Ligi'nde de iyi bir performans gösterebilir.Finalde Zürich'le Fenerbahçe karşılaşabilir mi?Bu bir rüya olurdu. Zürich'e karşı oynamak isterdim.Frey'in menajerinden flaş açıklama


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.