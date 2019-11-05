Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
- 6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Ne olmuştu?
- Sergen Yalçın
- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya söylediği sözler üzerine kırmızı kart görmüştü.
- Ahmet Ağaoğlu
- Göztepe maçında penaltılarının verildiğini savunarak hakem kararlarına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in görevden alınması gerektiğini ifade etmişti.
- Ali Koç
- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından açıklamalarda bulunmuş ve "Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz" demişti.
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