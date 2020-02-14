SÜPER LİG

Fenerbahçe başkente iki eksikle gidiyor

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar kadroya dahil edilmezken, kafilede uzun bir sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi açıklandı.

Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti;

  • "Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

Hasan Ali'ye 1.5 milyon euro
Hasan Ali'ye 1.5 milyon euro

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilenecek. Ozan Tufan ve Dirar ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler tecrübeli sol bek ile de görüşmelerde bulunuyor.Sol bek için transfer çalışmaları yürüten yönetim aynı zamanda Hasan Ali’yi kaybetmeyi düşünmüyor ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya Türk Lirası üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yıllık 1.8 milyon Euro ücret alan Hasan Ali’ye yönetimin yeni teklifinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen haberler arasında. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Hasan Ali Kaldırım (@hak3)&#39;in paylaştığı bir gönderi (7 Oca, 2018, 9:47öö PST)

Tolgay Arslan'da büyük hayal kırıklığı
Tolgay Arslan'da büyük hayal kırıklığı

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tolgay Arslan performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.Beklenen performansın çok altında kalan Tolgay Arslan bu sezon ligde 7 maçta sadece 24 dakika forma giyebildi, sadece kupa maçlarında görev yaptı. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde toplam 26 lig maçında gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.29 yaşındaki futbolcu oynamak istiyor ve oynamadığı için de mutsuz. Beşiktaş’tan oynamak için ayrılan, ancak Fenerbahçe’de de yeterli forma şansı bulamayan Tolgay Arslan bu konudaki sıkıntısını dile getiriyor. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun olmayan sarı lacivertli yönetim sezon sonunda Tolgay Arslan ile yolları ayırmayı planlıyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.