Fenerbahçe başkente iki eksikle gidiyor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi açıklandı.

Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti;

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

Hasan Ali'ye 1.5 milyon euro Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilenecek. Ozan Tufan ve Dirar ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler tecrübeli sol bek ile de görüşmelerde bulunuyor.Sol bek için transfer çalışmaları yürüten yönetim aynı zamanda Hasan Ali’yi kaybetmeyi düşünmüyor ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya Türk Lirası üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yıllık 1.8 milyon Euro ücret alan Hasan Ali’ye yönetimin yeni teklifinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen haberler arasında. Bu gönderiyi Instagram'da gör Hasan Ali Kaldırım (@hak3)'in paylaştığı bir gönderi (7 Oca, 2018, 9:47öö PST)