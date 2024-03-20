Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 30. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. EuroLeague'de toplamda 30 maçta 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak. Fenerbahçe - Barcelona maç özeti haberimizde.