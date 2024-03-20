Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 30. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. EuroLeague'de toplamda 30 maçta 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak. Fenerbahçe - Barcelona maç özeti haberimizde.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
Fenerbahçe Beko: Motley 9, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Papagiannis, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 12, Noua 2, Pierre 3, Guduric 13, Dorsey 4, Calathes 13
Barcelona: Da Silva 2, Vesely 4, Brizuela 18, Rubio 8, Kalinic 5, Satoransky 9, Hernangomez 9, Laprovittola 11, Abrines 4, Parker 4, Nnaji, Jokubaitis
PERİYOTLAR
1. PERİYOT: 23-11
DEVRE: 46-25
3. PERİYOT: 62-57
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 30'ncu haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. En skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak.