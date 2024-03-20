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Spor

Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı mağlup etti |ÖZET

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 88-74'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

23:10 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:12 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko gözünü şampiyonluğa dikti.
Fenerbahçe Beko gözünü şampiyonluğa dikti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 30. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. EuroLeague'de toplamda 30 maçta 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak. Fenerbahçe - Barcelona maç özeti haberimizde.


FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının özetini izlemek için

SAYILAR

Fenerbahçe Beko: Motley 9, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Papagiannis, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 12, Noua 2, Pierre 3, Guduric 13, Dorsey 4, Calathes 13

Barcelona: Da Silva 2, Vesely 4, Brizuela 18, Rubio 8, Kalinic 5, Satoransky 9, Hernangomez 9, Laprovittola 11, Abrines 4, Parker 4, Nnaji, Jokubaitis


PERİYOTLAR

1. PERİYOT: 23-11

DEVRE: 46-25

3. PERİYOT: 62-57


Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 30'ncu haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. En skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk olacak.






#Fenerbahçe Beko
#Barcelona
#Turkish Airlines Euroleague
35 dakika önce
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