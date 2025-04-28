Fenerbahçe Beko play-off için parkede!

THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (sağda) ile Paris Basketbol oyuncusu Tyson Ward (3) mücadele etti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.
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