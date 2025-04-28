Fenerbahçe Beko play-off için parkede!

THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (sağda) ile Paris Basketbol oyuncusu Tyson Ward (3) mücadele etti.