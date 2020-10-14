Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe’yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gerekli standartları sağlayamadığı için Vefa Stadı yerine Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kullanan Karagümrük, bakım çalışmaları nedeniyle rakibini Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlayacak.Maç pazar günüSüper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı. Fenerbahçe deplasmandaFenerbahçe aynı gün saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlara teşekkür etti

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem transfer dönemine yönelik hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, Başkan Koç'un gazetecilerle yaptığı görüşme sonrasında notlarını paylaştı. 2 yılda çekmediğimiz çile kalmadıYapılan transferler hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Taraftarlardan rica ediyorum, puan kayıpları olabilir ama sabretsinler. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandık. Takımda aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. Geçtiğimiz iki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.Erol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır"Emre Belözoğu sportif direktörümüzdür"Emre Belözoğlu'nun 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını belirten Başkan Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yoğunluk vardı ve transferlerin bitmesini bekledik. O yüzden resmi açıklama yapmadık. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak"Borç 2021 Ekim'e ertelendi"Transfer limitleri hakkında da konuşan Başkan Ali Koç, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş. Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" ifadelerini kullandı."Sadece Malang Sarr'ı alamadık"Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı toplantı sonrasında söylediklerini paylaştı. Emre Bol açıklamasında, "Başkan Ali Koç, bu transfer dönemi isteyip alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr. Ayrıca Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" dedi.Süper Lig'in büyüklerinin borcu 13 milyar lirayı aştı