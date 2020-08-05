Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirdi. Dün İstanbul'a gelen genç teknik adamın yönetimle toplantı yapacağı ve takımın yapılanmasına ilişkin önemli kararlar alacağı belirtildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getirdi. Bulut'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;
25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.
1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.
Yuvana hoş geldin Erol Bulut.
Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.
Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Başakşehir'de görev yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor'a gitmiş ve Malatya'yı Avrupa kupalarına taşımıştı. Bulut, sonrasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmiş ve Akdeniz ekibini Türkiye Kupası'nda finale taşımıştı.
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