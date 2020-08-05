Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getirdi. Bulut'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;

25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.

Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Başakşehir'de görev yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor'a gitmiş ve Malatya'yı Avrupa kupalarına taşımıştı. Bulut, sonrasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmiş ve Akdeniz ekibini Türkiye Kupası'nda finale taşımıştı.

Fenerbahçe camiası ligden çekilmeyi gündemine aldı Yeni sezona ciddi bir yapılanma ile girmek isteyen Fenerbahçe'de açıklanan harcama limitleri kulübün transfer operasyonlarını kilitledi. Birçok isimle anlaşan ancak limitler sonrasında belirsiz bir sürece giren sarı lacivertlilerde camia önemli kararlar alabilir. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bunların arasında en önemlisi ise sarı lacivertlilerin ligden çekilmeyi ya da yayın havuzundan çekilmeyi düşünmesi.Fenerbahçe'de ilerleyen günlerde bu konulara dair kritik toplantıların yapılması ve federasyon üzerinde baskı oluşturabilecek kararlar alması bekleniyor.Sarı lacivertli kulübün bugün yayınladığı açıklamada ciddi kararların alınabileceği ve buna herkesin hazır olması gerektiği vurgulanmıştı.İşte o bölüm;"Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 -Spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan harcama limitleri neye göre hesaplanıyor? 👀 pic.twitter.com/yxjltE29gt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert limit tepkisi: Saçmalık!Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"