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Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirdi. Dün İstanbul'a gelen genç teknik adamın yönetimle toplantı yapacağı ve takımın yapılanmasına ilişkin önemli kararlar alacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut, Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti.

Erol Bulut, Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti.

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getirdi. Bulut'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;

  • 25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.
  • 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.
  • Yuvana hoş geldin Erol Bulut.
  • Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.

Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Başakşehir'de görev yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor'a gitmiş ve Malatya'yı Avrupa kupalarına taşımıştı. Bulut, sonrasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmiş ve Akdeniz ekibini Türkiye Kupası'nda finale taşımıştı.

Fenerbahçe camiası ligden çekilmeyi gündemine aldı
Fenerbahçe camiası ligden çekilmeyi gündemine aldı

Yeni sezona ciddi bir yapılanma ile girmek isteyen Fenerbahçe'de açıklanan harcama limitleri kulübün transfer operasyonlarını kilitledi. Birçok isimle anlaşan ancak limitler sonrasında belirsiz bir sürece giren sarı lacivertlilerde camia önemli kararlar alabilir. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bunların arasında en önemlisi ise sarı lacivertlilerin ligden çekilmeyi ya da yayın havuzundan çekilmeyi düşünmesi.Fenerbahçe'de ilerleyen günlerde bu konulara dair kritik toplantıların yapılması ve federasyon üzerinde baskı oluşturabilecek kararlar alması bekleniyor.Sarı lacivertli kulübün bugün yayınladığı açıklamada ciddi kararların alınabileceği ve buna herkesin hazır olması gerektiği vurgulanmıştı.İşte o bölüm;"Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."TFF&#39;nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 -Spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan harcama limitleri neye göre hesaplanıyor? 👀 pic.twitter.com/yxjltE29gt&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert limit tepkisi: Saçmalık!Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"

Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"
Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerine göre en ciddi sıkıntı yaşayan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertliler her sezon kötüleşen mali tablosu sonrasında iyiden iyiye zorlanıyor.Yapacağı transferler için federasyonun harcama limitlerini bekleyen Fenerbahçe yönetimi bugün açıklanan rakamlarla şoke oldu. 177 milyon TL'lik limit sonrasında Fenerbahçe'nin tüm transfer operasyonu adeta kilitlendi.Sarı lacivertlileri takip eden gazeteci Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe şu anda bırak yeni futbolcuyu Erol Bulut’u dahi antrenmana çıkaramaz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Spor Kulubü eski CFO’su Serdar Yıldız ise katıldığı bir Youtube kanalında ses getiren tespitte bulundu. Yıldız, "Fenerbahçe, X bir futbolcu için Avrupa'dan 50 milyon Euro teklif gelmesine rağmen oyuncu satamayacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yönetici bunun sebebini şu sözlerle anlattı;"50 milyon Euro'ya satacağınız oyuncu çok iyi bir oyuncu olacak. Bu yüzden onun yerini de en az onun kalitesinde biriyle doldurmanız gerekecek. Ona ödediğiniz rakamı yeni gelecek isme de vermeniz gerekecek. Limitleriniz çok düşük olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Bu sistem transfer kabiliyetinizi kısıtlıyor."TFF&#39;nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020

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