Fenerbahçe Ersun Yanal'ı açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, Yanal'ın 2014 yılında attığı tweet alıntılanarak, "Mutluluk sarı lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" denildi.

Kulübün resmi internet sitesinden ise yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."