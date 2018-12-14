SÜPER LİG

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı açıkladı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'de görev almıştı.

Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'de görev almıştı.

Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, Yanal'ın 2014 yılında attığı tweet alıntılanarak, "Mutluluk sarı lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" denildi.

Kulübün resmi internet sitesinden ise yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

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