Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın güçlü takımlarından Feyenoord ile Ülker Stadı'nda karşılaşıyor. D-Smart'tan şifreli olarak yayınlanacak maçı haberimizden 3 boyutu olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe-Feyenoord maçını şifresiz veren kanallar;

AzTV, beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

Fenerbahçe-Feyenoord maçının 3 boyutlu canlı anlatımını buradan izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı karnesi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının karşısına çıkıyor. Profesyonel Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u konuk ediyor. 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan ekranlara gelecek.

Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran Perşembe günü İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip, 10 Temmuz'a kadar Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Futbolcular, bu süreç içerisinde sağlık kontrollerinden geçip, laktat testine de tabi tutuldu.

Sarı lacivertli ekip 1 de hazırlık maçı oynadı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Aatif Chahechouhe kaydetti. Fenerbahçe, 10 Temmuz Salı günü İsviçre kampı için Lozan şehrine gitti. İlk 2 gün çift antrenman yapan sarı lacivertli ekip, 3. gün İsviçre'nin Lozan takımıyla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Yiğithan Güveli kaydetti.