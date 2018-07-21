Fenerbahçe-Feyenoord: 3-3

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kendi stadında ilk maçına Feyenoord karşısında çıktı. Sarı lacivertliler Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri Eljif Elmas, Giuliano ve Valbuena'dan geldi. Fenerbahçe-Feyenoord maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe-Feyenoord maçından dakikalar;

7. dakikada Giuliano’nun ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow’dan sekti. Dönen topa ceza sahası dışından plase vuran Eljif, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada ceza sahası içinde Malacia’nın Barış’ı düşürmesi sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

18. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper’e Botteghin’in müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

33. dakikada Giuliano’nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bijlow kurtardı.

61. dakikada Valbuena’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı’nın ceza sahasına çalımlarla girip yaptığı plase vuruşu kaleci Bijlow kornere çeldi.

87. dakikada Berghuis’un ceza yayı üzerinden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak içeri girdi. 3-1

90. dakikada Berghuis’un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Toornstra kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+5. dakikada ceza sahası içinde Islan’nın Vilhena’ya yaptığı müdahale sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada Berghuis’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Fenerbahçe-Feyenoord maçının gollerini izlemek için;

Elif Elmas, Feyenoord ağlarını böyle sarstı #Fenerbahce pic.twitter.com/ZzIv7vyp0G — FanatikTV (@fanatik_webtv) 21 Temmuz 2018

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Giuliano, attığı penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı pic.twitter.com/ju0D4prE5F — FanatikTV (@fanatik_webtv) 21 Temmuz 2018

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Fenerbahçe'nin 3. golü Valbuena'dan geldi pic.twitter.com/qOrtC8uSTD — FanatikTV (@fanatik_webtv) 21 Temmuz 2018





Barış Alıcı’ya büyük destek

Fenerbahçe’nin Altınordu’dan transfer ettiği genç yıldız Barış Alıcı’ya Feyenoord maçında oyundan alınırken tribünlerden destek geldi. 21 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği etkili performansla taraftar ve teknik heyeti mest ederken, 63. dakikada yerini Dirar’a bıraktı. Barış oyundan alınırken tribünlerden büyük destek aldı.

Karşılaşmada 63. dakika oynanıyor.

Fenerbahçe 3-0 Feyenoord. #FBSK pic.twitter.com/AAPcH2g0NM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 Temmuz 2018



