SÜPER LİG

Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Çek oyuncu Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük ses getiren bu transferin mali detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi İHA
Filip Novak

Filip Novak

Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin’in ardından 4. transferini de açıkladı.

Kanarya, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Çek savunma oyuncusu Novak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

  • "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

Novak'ın sözleşmesine dair flaş iddia

Gazeteci İbrahim Seten, önceki günlerde Fenerbahçe'nin Filip Novak'a yaptığı transfer teklifinin detaylarıyla ilgili flaş bir iddiada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazmıştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe'den Ramiz Dayı'lı Caner Erkin vide...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.