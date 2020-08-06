Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyor

Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin’in ardından 4. transferini de açıkladı.

Kanarya, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Çek savunma oyuncusu Novak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

Novak'ın sözleşmesine dair flaş iddia

Gazeteci İbrahim Seten, önceki günlerde Fenerbahçe'nin Filip Novak'a yaptığı transfer teklifinin detaylarıyla ilgili flaş bir iddiada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazmıştı.

✅ f.bahçe, trabzon’dan 800 bin € alan novak’a yıllık 1.8 milyon € önermiş..

✅ ayrıca 1.5 milyon € da imza parası..

✅ ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..” — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) July 29, 2020