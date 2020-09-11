SÜPER LİG

Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler yeni transfleriyle bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların beraberlik golü sonrası yaşadığı sevinç.

Fenerbahçeli futbolcuların beraberlik golü sonrası yaşadığı sevinç.

Yeni sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Caner Erkin ile penaltıdan faydalanamayan sarı lacivertliler devre arasına 0-0 eşitlik ile girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, Skoda ile öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra Gökhan Gönül, Caner Erkin'in ortasını gole çevirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Fenerbahçe maçtaki ikinci penaltı atışını kazandı. Büyük itirazların yapıldığı karar sonrası topun başına geçen Jose Sosa, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

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