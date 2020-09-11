Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

Yeni sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Caner Erkin ile penaltıdan faydalanamayan sarı lacivertliler devre arasına 0-0 eşitlik ile girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, Skoda ile öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra Gökhan Gönül, Caner Erkin'in ortasını gole çevirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Fenerbahçe maçtaki ikinci penaltı atışını kazandı. Büyük itirazların yapıldığı karar sonrası topun başına geçen Jose Sosa, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.