Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren futbolcu: Konrad Michalak

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe’de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkati çekiyor. Süper Lig’de Onyekuru ve Garry Rodrigues’le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues’in yerine düşünülüyor.

Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olup ilk 11’in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.

Galatasaray da ilgileniyor

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Konrad Michalak’la ilgilenen bir diğer kulübün Galatasaray olduğu da öğrenildi. Ligde hafta sonunda Ankaragücü, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, başkent ekibine penaltıya kazandıran isim Michalak olmuştu. Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti. Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak’ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya’nın Grozny takımında olan Michalak’ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü’nde bulunuyor. Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü’nün opsiyonu kullanması bekleniyor.

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. Beş ülkeden teklif varÖzil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor. Türkiye'de forma giymeye yakın31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Mesut Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi. Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maçAvrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde 69 maçKariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.Kupa koleksiyoncusu Mesut ÖzilKariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyorVideo: PORTRE | Mesut Özil