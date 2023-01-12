Spor Fenerbahçe ile Galatasaray Haji Wright için karşı karşıya
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Fenerbahçe ile Galatasaray Haji Wright için karşı karşıya

Antalyaspor'un forveti Haji Wright, transferin gözdesi haline geldi. 24 yaşındaki golcü için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin masaya otururken, akşam saatlerinde de Galatasaray Asbaşkanı Erden Timur ile masaya oturacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Galatasarayın Haji Wight teklifi belli oldu!
ABD ile Katar Dünya Kupası'nda da görev alan Haji, 4 maçta süre alıp 1 gol kaydetti.

Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright, transferin gözdesi haline geldi.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 maçta 11 gol atıp 1 asist yaparken, Fenerbahçe ve Galatasaray bu transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Wright ile Bünyamin'i istiyor

Bugün gündüz saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin Haji Wright ve Bünyamin Balcı transferi için masaya oturdu.

Tarafların görüşmesinde Antalyaspor'un Wright ve Bünyamin için, Serdar Dursun ve Nazım Sangare'yi bonservisiyle, Armindo Bruma ve Miha Zajc'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak ve bonservis bedeli olarak 8 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in, sezonun ikinci yarısında Fernando-Zajc orta sahasını planlıyor. Fenerbahçe cephesi ise Zajc’ı pazarlık aşamasından çıkarmak istiyor.

Akşam Erden Timur ile buluşacaklar

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Ali Koç ile görüşmenin ardından akşam saatlerinde Galatasaray cephesinde Asbaşkan Erden Timur ile bir araya gelecek.

Galatasaray'ın önceliği Haji

Sarı-kırmızılı kulübün Fenerbahçe'nin aksine önceliği Bünyamin değil. Galatasaray, Antalyaspor'a sadece Haji için Haris Seferovic, Yusuf Demir ve Mathias Ross'u sezon sonuna kadar kiralık vermek istediği ve güney ekibinin 7.5 milyon euro bonservis talebi üzerinden pazarlık istediği öğrenildi.

Bu akşam bir araya gelecek tarafların bu teklif üzerinden pazarlık edeceği gelen bilgiler arasında.

Yurtdışından da talipleri var

Dünya Kupası'nda da görev alan Haji Wright için bazı Avrupa kulüpleri de Antalyaspor'a teklif yaptı.

Atalanta'nın fiyat sorduğu, Lokomotiv Moskova'nın ise 4 milyon euro peşin sezon sonu ise 5 milyon euro daha önerdiği öğrenildi.

  • 24 yaşındaki golcü ise, Rusya da forma giymek istemediği için Lokomotiv'in teklifini reddetti.

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