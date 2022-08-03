Spor Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı
TRANSFER

Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı

Fenerbahçe, Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı
İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde ise 1.2 milyon Euro'luk bonservis maddesi devreye girecek.

"Buraya gelmek için çok istekliydim"

İrfan Can, transferden sonra kulübün resmi televizyonuna yaptığı açıklamada büyük bir camiaya geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Genç file bekçisi, transferde emeği geçen herkese de teşekkür ederek, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu.

Daha önce böyle bir şey görmedik

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.
Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

​Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye'nin kapasitesi çok büyük

​KPSS'deki soru sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.