Fenerbahçe, İrfan Can transferini açıkladı

Fenerbahçe, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeme yapacak. Sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde ise 1.2 milyon Euro'luk bonservis maddesi devreye girecek.

"Buraya gelmek için çok istekliydim"

İrfan Can, transferden sonra kulübün resmi televizyonuna yaptığı açıklamada büyük bir camiaya geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Genç file bekçisi, transferde emeği geçen herkese de teşekkür ederek, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu.