​Fenerbahçe Khouma Babacar'ı bitiriyor

Fenerbahçe, İtalyan Seri A ekiplerinden Sassuolo’nun forveti Khouma Babacar transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Ancak satın alma opsiyonu bedeli konusunda pazarlıklar devam ediyor. Sassuolo satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olmasını isterken, F.Bahçe ise 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler Babacar transferini gerçekleştirerek, kısa sürede açıklaması bekleniyor. Geçen sezon İtalya Serie A’da 7 gole imza atan 26 yaşındaki golcü oyuncu, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sportif direktör Damien Comolli Sassuolo CEO’su Carnevali, sportif direktör Rossi ve Babacar’ın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Rojo için görüşmeler devam ediyor

F.Bahçe, Arjantinli yıldız Marcos Rojo’yu da kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübü Manchester United Marcos Rojo’yu kadrosundan çıkartabilmek için kalan alacaklarına karşılık bir anlaşma zemini aradığı öğrenildi, eğer anlaşma sağlanırsa oyuncunun serbest kalacağı belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli de Marcos Rojo’nun menajeriyle bir görüşme yaptı.

Ancak Arjantinli yıldızın Manchester United’dan bonuslar ve primlerle kazandığı 4.5 milyon Euro’luk net ücreti transferi zora sokuyor. Sarı-lacivertliler, Marcos Rojo’yu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak için çaba gösteriyor. İngiliz ekibi, kadrosunda düşünmediği Rojo’ya bu yüksek meblağları ödemek istemiyor ve oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Rıza Durmisi tamam

Sol bek transferinde F.Bahçe’de rota yeniden Rıza Durmusi’ye çevrildi. Sarı-lacivertliler, Rıza Durmusi’nin transferi için Lazio ile satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, kiralama bedeli olarak İtalyan kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecek, sezon sonunda bonservisini almak isterse de 4 milyon Euro kulüp kasasından çıkacak.