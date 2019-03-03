Fenerbahçe krize 'dur' dedi

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Serdar, Soldado ve penaltıdan Moses atarken, Rizespor’un sayılarını Melnjak (2) kaydetti. Karadeniz ekibinde Moroziuk 42. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligin alt sıralarından kurtulma adına rahat bir nefes alırken, Rizespor ise 6 hafta sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Konuk ekip mücadeleye golle başladı. 4. dakikada sağ kanattan Boldrin’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Morozyuk’un arka direğe doğru yaptığı sert ortayla buluşan Melnjak dokunuşu ile ağları buldu: 0-1. 22’de Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Miha Zajc’ın ortasında altıpasa yakın bölgede topla buluşan Serdar’ın bekletmeden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1. 39’da Zajc’ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Moses’in sert şutunu kaleci Gökhan çizgi üstünde çeldi. Topu iyi takip eden Soldado sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 2-1. 42’de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moroziuk’un Moses’e yaptığı müdahalesi sonrası hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. 55’te hızlı gelişen Rizespor atağında Vedet Muriqi’in sağ kanattan arka direğe doğru yerden yaptığı sert ortayla müsait pozisyonda buluşan Melnjak, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. 79’da Fenerbahçe’nin kullandığı serbest vuruş sonrası Sadane’nin ceza sahası içinde Serdar’a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 84’te topun başına geçen Moses topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru belirledi: 3-2.
- 2000. maç Rizespor’la
- Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Süper Lig’in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray’la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta maçını sarı-kırmızılılardan önce oynadı ve 2000. karşılaşmaya ulaştı. Galatasaray ise bugün Erzurumspor deplasmanında Süper Lig’deki 2000. maçına çıkacak.
Yorum