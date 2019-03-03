Fenerbahçe krize 'dur' dedi

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Serdar, Soldado ve penaltıdan Moses atarken, Rizespor’un sayılarını Melnjak (2) kaydetti. Karadeniz ekibinde Moroziuk 42. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligin alt sıralarından kurtulma adına rahat bir nefes alırken, Rizespor ise 6 hafta sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Konuk ekip mücadeleye golle başladı. 4. dakikada sağ kanattan Boldrin’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Morozyuk’un arka direğe doğru yaptığı sert ortayla buluşan Melnjak dokunuşu ile ağları buldu: 0-1. 22’de Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Miha Zajc’ın ortasında altıpasa yakın bölgede topla buluşan Serdar’ın bekletmeden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1. 39’da Zajc’ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Moses’in sert şutunu kaleci Gökhan çizgi üstünde çeldi. Topu iyi takip eden Soldado sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 2-1. 42’de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moroziuk’un Moses’e yaptığı müdahalesi sonrası hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. 55’te hızlı gelişen Rizespor atağında Vedet Muriqi’in sağ kanattan arka direğe doğru yerden yaptığı sert ortayla müsait pozisyonda buluşan Melnjak, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. 79’da Fenerbahçe’nin kullandığı serbest vuruş sonrası Sadane’nin ceza sahası içinde Serdar’a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 84’te topun başına geçen Moses topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru belirledi: 3-2.

2000. maç Rizespor’la

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Süper Lig’in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray’la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta maçını sarı-kırmızılılardan önce oynadı ve 2000. karşılaşmaya ulaştı. Galatasaray ise bugün Erzurumspor deplasmanında Süper Lig’deki 2000. maçına çıkacak.

70 milyon TL’ye sıfır katkı Fenerbahçe’de sezon başında transfer edilen Islam Slimani, Yassine Benzia ve Michael Frey performanslarıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Benzia ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) listesine bildirilmezken, Slimani ve Frey ise teknik heyet tarafından kadroda düşünülmüyor.Sarı-lacivertli kulübün kasasından 3 futbolcunun bonservisi, kiralama ücreti ve yıllık ücreti olarak 11.5 milyon Euro’nun üzerinde (70 milyon TL) üzerinden para çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, bonservis bedelleri, kiralama ücreti ve yıllık ücretler konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak elde edilen bilgilere göre; Slimani için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro yıllık ücret, Frey için 1.2 milyon Euro ücret ve 2.7 milyon Euro bonservis bedeli, Benzia için ise kiralama bedeli ödenmezken, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödendiği öğrenildi.3 futbolcu için kulüp kasasından 11.5 milyon Euro çıktı. Kulüp önemli bir zarara uğramış oldu. Benzia ve Slimani ikinci yarıda oynamadan paralarını alacak, Frey de teknik heyetin en son tercih olarak düşündüğü isim olarak dikkat çekiyor.Kadroda gol yollarında büyük etki yapması beklenen Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi karşılaşmada 5 gollük bir performans sergiledi. İsviçreli forvet Frey ise forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen Benzia’nın ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.Islam Slimani'nin, Süper Lig performansı pic.twitter.com/wZ5hwNDd3D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Şubat 2019