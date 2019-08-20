Fenerbahçe lider başladı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi, Nabil Dirar ve penaltılardan Emre Belözoğlu ile Victor Moses kaydetti. Fenerbahçe, bu skorla birinci haftayı lider tamamlayarak 123 hafta sonra zirvede yer aldı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Max Kruse’a ceza sahasında yapılan müdahaleyle penaltı kazandı. 6’da topun başına geçen Moses, topu ve Günay’ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 11’de bu kez ceza sahası içinde Emre’ye yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Yine penaltıyı kullanan Moses, bu kez kaleci Günay’a takıldı. 17’de Emre’nin pasıyla ceza sahası içine gelen topu göğsüyle önüne alan Muriqi’n sol ayağıyla çektiği sert şut ağlara gitti: 2-0. 24’te Moses’ın ortasında ceza sahası içerisinde VAR’a giderek elle oynama tespit eden Arda Kardeşler bir kez daha penaltı dedi. Topun başına gecen Emre, Günay’ın köşeyi tahmin etmesine rağmen farkı üçe çıkardı: 3-0. 74’te Kruse’un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moses’in bekletmeden altıpasın içine çevirdiği topa Dirar dokunarak farkı açtı: 4-0. 88’de Kruse’nin derinleme pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi’nin ters köşeye gönderdiği top skoru belirledi: 5-0.

Taraftarlar tribünü doldurdu

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının geçen sezon beklentilerin altında kalmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.

9 transferden 6’sı sahada

Fenerbahçe’de yeni kadroya dahil edilen 9 isimden 6’sına ilk 11’de şans verdi. Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11’de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan’da ilk 11’de yer aldı. Yeni transferlerden Deniz Türüç 70. dakikada oyuna dahil olurken, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam kulübesinde şans bekledi.

Emre Belözoğlu 542 gün sonra

Fenerbahçe’ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında giymişti. Emre, Gaziantep maçında penaltıdan 1 gol atarken Vedat Muriqi’in golünde de asisti yaptı. Maçın ardından konuşan Emre, “Benim için uzun seneler sonra çubukluyla tekrar resmi maça çıkmak çok büyük keyif oldu. İmza attığımda da söylemiştim, Fenerbahçe’nin her daim neferi olmaya hazırım. Herkes gibi ben de elimden geldiğince mücadele ettim” dedi.

18 dakikada 3 penaltı

Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçında 18 dakikada 3 penaltı kazandı. İlk penaltıyı Moses gole çevirirken, ikinci penaltıda kaleci Günay’ı geçemedi. Üçüncü penaltıda bu kez Emre topun başına geçerek golü buldu.



Alper Potuk yüzde 40 indirime gitti

Fenerbahçe, Alper Potuk’un talebi üzerine sözleşmesinin yüzde 40 indirimle düzenlendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte, Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’ye kadar olan mevcut sözleşmesi, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirimle yeniden düzenlendi. Yapılan açıklamada, Alper’e davranışından ötürü teşekkür edildi. İndirimin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alper, “Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Artık birlik olma zamanı. Çubuklunun başarısı için son ana kadar mücadele edeceğiz. Omuz omuza şampiyonluğa” ifadelerine yer verdi.

Tolga Ciğerci ilk kez oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi. Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga Ciğerci, sezonun ilk haftasında 74. dakikada Emre’nin yerine oyuna dahil oldu.