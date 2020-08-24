​Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

canarias7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile anlaşan Mauricio Lemos önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Las Palmas'da, Lemos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyordu.

Sözleşme detayları belli oldu

Haberin detaylarındaysa Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuya ödeyeceği maaş hakkında bilgi verildi. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos'a yıllık 1.5 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için Las Palmas'a 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazmıştı.

Başkan transferi açıklamıştı

Las Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Barcelona'yı reddetti

Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Mauricio Lemos'un gösterdiği performansı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarındaysa Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos var.Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile 1.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Uruguaylı oyuncuyla daha önce el sıkışmıştı.Başkan transferi açıklamıştıLas Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Barcelona'yı reddettiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Başkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıkFenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mauricio Lemos;