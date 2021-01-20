​Fenerbahçe Ndao'nun peşinde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, kadrosuna bir kanat oyuncusu almak istiyor.
Ndao gündemde
Diego Perotti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşme feshi için görüşmeler devam ederken Fenerbahçe, kanat transferi için Fatih Karagümrük’ten Alassane Ndao’yu gündemine aldı.
5 gol, 4 asist
24 yaşındaki oyuncu, Senegal Milli Takımı forması da giyiyor. Ndao sağ kanat, sol kanat ve orta saha merkezinde oynayabiliyor. 24 yaşındaki oyuncu, Karagümrük formasıyla 17 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
- Cisse-Ndao takası gündemde
- Sarı-lacivertlilerin Ndao için Karagümrük’e oyuncu takası artı bir miktar para önerdiği gelen haberler arasında. Sabo’yu Çaykur Rizespor’a gönderen Karagümrük’e Cisse’nin takas olarak teklif edileceği öğrenildi.