Spor Fenerbahçe Ndaonun peşinde
SÜPER LİG TRANSFER

​Fenerbahçe Ndao'nun peşinde

Fenerbahçe Ndao'nun peşinde

Diego Perotti ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe, kanat transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alassane Ndao'nun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor
Alassane Ndao'nun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, kadrosuna bir kanat oyuncusu almak istiyor.

Ndao gündemde

Diego Perotti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşme feshi için görüşmeler devam ederken Fenerbahçe, kanat transferi için Fatih Karagümrük’ten Alassane Ndao’yu gündemine aldı.

5 gol, 4 asist

24 yaşındaki oyuncu, Senegal Milli Takımı forması da giyiyor. Ndao sağ kanat, sol kanat ve orta saha merkezinde oynayabiliyor. 24 yaşındaki oyuncu, Karagümrük formasıyla 17 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

  • Cisse-Ndao takası gündemde
  • Sarı-lacivertlilerin Ndao için Karagümrük’e oyuncu takası artı bir miktar para önerdiği gelen haberler arasında. Sabo’yu Çaykur Rizespor’a gönderen Karagümrük’e Cisse’nin takas olarak teklif edileceği öğrenildi.

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