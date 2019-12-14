Fenerbahçe Ozan'la anlaşamadı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla masaya oturan Fenerbahçe yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Yönetim yeni sözleşmelerde tavan ücreti 2 milyon Euro olarak belirledi ve bu tavan ücretinin üzerinde garanti ücret vermeyi düşünmüyor. Bu nedenle sözleşme yenileme görüşmesi yaptığı oyunculara 1.5 ila 2 milyon Euro bandında tekliflerde bulundu. Dirar ile 1.5 milyon Euro’nun altında yıllık ücretle sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’a da benzer tekliflerde bulundu ancak iki oyuncuyla yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı.

Her iki futbolcu sportif direktör Damien Comolli ile yaptıkları görüşmede, önerilen teklifin iyileştirilmesini istedi. Öte yandan sarı-lacivertliler oyunculara garanti ücret yerine performansa dayalı sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Oynadığı maç sayısı, attığı gol ve asistlere göre ücretlerde artışların söz konusu olduğu belirtildi.

Teklifler gelmeye başladı

Fenerbahçe transferde geçmiş döneme göre farklı bir yol izliyor. Yönetim sözleşmesi biten oyuncularla uygun bedelle anlaşmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan ocak ayında yurt dışından bir kulüple sözleşme imzalayabilecek. Milli oyuncunun A Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda yer alacak olması, burada göstereceği performansla da değerinin artacağını düşünen sarı-lacivertliler bir an önce Ozan’la sözleşme yenilemek istiyor. Ozan Tufan’ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun performansı yakından takip edilirken, menajerine Avrupa kulüplerinden teklifler gelmeye başladı.

Leicester City ve Crystal Palace izliyor

Ozan Tufan’ı izleyen Avrupa kulüpleri arasında Premier Lig temsilcileri Leicester City ile Crystal Palace da yer alıyor. Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester, Ozan Tufan ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. İngiliz temsilcisinin Çağlar Söyüncü gibi başka bir ay yıldızlı oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. İki kulüp de Ozan Tufan’ı hem Fenerbahçe hem de A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı maçlarda izliyor ve performansını mercek altına alıyor.