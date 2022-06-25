Spor Fenerbahçe Real Madridden Mariano Diaz ile ilgileniyor
TRANSFER

Fenerbahçe Real Madrid'den Mariano Diaz ile ilgileniyor

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'de, forvet transferi için çalışmalar devam ederken bugün ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Real Madridden Mariano Diaz ile ilgileniyor
Mariano Diaz

İspanyol basınına göre, Real Madrid yönetimine ayrılık kararını açıklayan Mariano Diaz ile Fenerbahçe ilgileniyor.

Yapılan haberde sarı-lacivertli kulübün, Real Madrid'den ayrılma kararı alan 28 yaşındaki forvet için teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibinden yıllık 7 milyon Euro kazanan Mariano Diaz'a, 4.5 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

  • Mariano Diaz, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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