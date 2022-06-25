Fenerbahçe Real Madrid'den Mariano Diaz ile ilgileniyor

İspanyol basınına göre, Real Madrid yönetimine ayrılık kararını açıklayan Mariano Diaz ile Fenerbahçe ilgileniyor.
Yapılan haberde sarı-lacivertli kulübün, Real Madrid'den ayrılma kararı alan 28 yaşındaki forvet için teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibinden yıllık 7 milyon Euro kazanan Mariano Diaz'a, 4.5 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.
- Mariano Diaz, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahce could offer Mariano Diaz a Real Madrid escape route https://t.co/BEhtMs3OpM
Fenerbahce could offer Mariano Diaz a Real Madrid escape route https://t.co/BEhtMs3OpM— Football España (@footballespana_) June 24, 2022