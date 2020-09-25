TRANSFER

Fenerbahçe Samatta'nın bonservisine ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdi

Sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı 6 milyon euro artı bonuslarla kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samatta formayı giydi, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Samatta formayı giydi, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'ya imzayı attırdı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

  • "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz."

Samatta'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.
Samatta'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

KAP açıklaması yapıldı

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:

  • "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Fenerbahçe Samatta'nın transferini bu video ile açıkladı;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sumudica çılgına döndü: Her şeyi mahvettiniz
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.