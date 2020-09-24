Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi, flaş gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Satın alma

KAP'a yapılan bildirimde transfer şeklinin 'Kiralama' değil de 'Satın alma' olduğu görüldü.

Fenerbahçe transfere doymuyor: Samatta'nın ardından iki isim daha yolda Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta transferini bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Tanzanyalı futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki forvet daha sonra sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Aston Villa’da 16 maçta oynayan Samatta 2 gol atmıştı. Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet için İngiliz kulübüne 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Fenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli olduZe Luis ve Fabio Martins gündemdeSarı-lacivertlilerin, Porto’dan Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdürürken, kanat bölgesi için de bir başka Portekiz ekibi Braga’dan Fabio Martins’i gündemine aldığı öğrenildi.