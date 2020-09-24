Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi, flaş gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Satın alma
KAP'a yapılan bildirimde transfer şeklinin 'Kiralama' değil de 'Satın alma' olduğu görüldü.
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