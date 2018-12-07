Fenerbahçe tek golle

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe evinde ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’u 1-0 yendi. Genç ağırlıklı kadroyla maça çıkan sarı-lacivertlilerin sayısını 7 maç sonra gol atan İslam Slimani kaydetti. İki takımın da karşılıklı ataklardan sonuç alamadığı maçın 80. dakikasında Mehmet Ekici’nin sağdan kullandığı kornerde Slimani’nin penaltı noktasında üzerinden yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 18 Aralık Salı günü deplasmanda oynanacağı rövanş öncesi avantaj sağladı. Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonki Türkiye Kupası Yarı Final’indeki Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan dolayı aldığı 3 maç seyircisiz oynama cezasının ilkini de Giresun karşısında çekti.

SLİMANİ’YE “AYRIL” ÇAĞRISI

F.Bahçe’ye İngiltere’nin Premier Lig ekibi Liechester Ctiy’den büyük umutlarla kiraladığı ancak performansıyla da hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli golcü Islam Slimani için ülkesinden flaş bir yorum geldi. Cezayir’in ‘Competition’ sitesinde çıkan haberde Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayir’in Slimani’ye ihtiyacı olduğu ve Milli Takım için F.Bahçe’den ayrılmasının en mantıklı seçim olacağı belirtildi. Haberde ayrıca ‘’Cezayir’in kupada en iyi oyuncularına ihtiyacı var. Ancak Slimani, Portekiz’den bildiğimiz Slimani değil ve şu an en iyiler arasında yer almıyor’’ sözleri dikkat çekti. 30 yaşındaki forvet, 59 kez Cezayir Milli Takım formasını giyerken son zamanlarda düzenli oynama şansını da kaybetti.

Orta sahada liderlik görevi Mehmet Ekici’ye

F.Bahçe’de orta sahanın yeni lideri Mehmet Ekici olacak. Sakatlıkları nedeniyle takıma katkı sağlayamayan tecrübeli oyuncu, fiziksel açıdan her geçen gün daha da güçlenerek, yeniden sakatlık sorunu yaşamak istemiyor. Kasımpaşa maçındaki performansıyla teknik heyeti memnun eden 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarının son 3 maçında daha fazla sorumluluk üstlenecek. Tecrübeli futboldu kupada dün oynanan Giresunspor maçında oldukça etkili görüldü. Benzia’nın performansından memnun olmayan Hollandalı teknik adam, Akhisarspor maçında orta sahanın liderliğini Mehmet Ekici’ye verecek. Sarı-lacivertli takımın hücumlarını yönlendirecek olan Mehmet Ekici artık daha fazla sorumluluk alacak, serbest vuruşlarda ve kornerlerde ön plana çıkacak.

Stopere Liverpool’lu Matip

F.Bahçe, devre arasında stopere transfer yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin hedefinde Liverpool’da fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu stoper Joel Matip var. Fenerbahçe, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Matip’i satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek, temaslara başlayacak. Matip, bu sezon Liverpool’da 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Koeman: Memnun değilim

Kupadaki Giresunspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, takımın seviyesinden memnun olmadığını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlanan Michael Frey’in durumunu düşündüğünü belirtirken, “Slimani gol attığı için mutluyum ama bu maçtaki seviyemiz iyi değildi. Bazı oyuncular ilk kez sahaya çıktılar ama Fenerbahçe’de oynuyorsanız, sizden daha fazlası beklenir. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Gol yemediğimiz için memnunum ama takımın performansından memnun değilim.” Hollandalı teknik adam, “Yerinize geçecek isimler konuşuluyor, bu sizi rahatsız ediyormu?” sorusuna ise “Hiçbir endişem yok” şeklinde yanıt verdi.