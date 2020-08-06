SÜPER LİG

Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'den flaş imza

Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının kesinleşmesinin ardından siyah beyazlılarda tecrübeli bir futbolcuyla daha ollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlamış ve Trabzonspor'un cezası sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmişti.

Beşiktaş Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlamış ve Trabzonspor'un cezası sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmişti.

Beşiktaş'ta Karius ile başlayan Victor Ruiz ve Caner Erkin gibi isimlerle devam eden ayrılık sürecinde bir isimle daha vedalaşıldı.

Siyah beyazlıların milli futbolcusu Gökhan Gönül, yayınladığı açıklamayla kulübüne veda etti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı ve transfer resmen açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Gökhan Gönül'ün eşi dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gideceklerinin işaretini vermişti.

Gökhan Gönül'ün veda cümleleri şu şekilde;

  • “Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."


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