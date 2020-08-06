Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş'ta Karius ile başlayan Victor Ruiz ve Caner Erkin gibi isimlerle devam eden ayrılık sürecinde bir isimle daha vedalaşıldı.

Siyah beyazlıların milli futbolcusu Gökhan Gönül, yayınladığı açıklamayla kulübüne veda etti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Fenerbahçe ile anlaştı ve transfer resmen açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Gökhan Gönül'ün eşi dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gideceklerinin işaretini vermişti.

Gökhan Gönül'ün veda cümleleri şu şekilde;

“Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Fenerbahçe'ye hoş geldin Gökhan Gönül! ✍️



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