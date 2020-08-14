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Fenerbahçe transfer haberleri: Diego Perotti transferinde sona doğru

Diego Perotti transferinde sona doğru

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan İtalya'ya çevrilmiş durumda. Sar-lacivertliler Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Hem İtalyan kulübüyle hem de Arjantinli oyuncuyla görüşen Fenerbahçe, küçük pürüzleri halledebilirse, Diego Perotti'yi kadrosuna katacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Perotti, Arjantin Milli Takımı formasını 5 kez giydi.

Diego Perotti, Arjantin Milli Takımı formasını 5 kez giydi.

Bir günde 4 transfer birden açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetim işleri sıkı tutuyor. Hücum bölgesi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Roma forması giyen Diego Perotti'ye çevrilmiş durumda.

Teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği 32 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç küçük pürüz dışında bu transferde önemli bir yol katetti.

Diego Perotti, 2016 yılında Genoa'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Diego Perotti, 2016 yılında Genoa'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Bonservis ve sözleşme sorunu

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma, Fenerbahçe'den Diego Perotti için 2 milyon euro bonservis istiyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncu için 2 milyon euro vermek istemiyor. Aynı zaman 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme istedi. Fenerbahçe yönetimi ise 2+1 yıl üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

  • Transfermarket verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Arjantinli oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?
Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isim
Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isim

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşme halinde. Sarı-lacivertliler ipleri sıkı tutarak, geçmişte yaşanan başarısızlıkların tekrarlanmasını istemiyor.Fenerbahçe'de hedef Diego PerottiFenerbahçe, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Diego Perotti'yi incelemeye aldı. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Perotti'nin Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Sol kanatta görev yapan oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve on numara olarak da göre alabiliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Arjantinli oyuncuyla temas halinde.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Ali Koç: İki hızlı kanat alacağızGeçtiğimiz günlerde transfer konuları hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sol bek ve stoper eksikliğimiz var. Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı
Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklamasıRus basınından Polina Kuimova'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

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