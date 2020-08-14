Fenerbahçe transfer haberleri: Diego Perotti transferinde sona doğru
Diego Perotti transferinde sona doğru
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan İtalya'ya çevrilmiş durumda. Sar-lacivertliler Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Hem İtalyan kulübüyle hem de Arjantinli oyuncuyla görüşen Fenerbahçe, küçük pürüzleri halledebilirse, Diego Perotti'yi kadrosuna katacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bir günde 4 transfer birden açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetim işleri sıkı tutuyor. Hücum bölgesi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Roma forması giyen Diego Perotti'ye çevrilmiş durumda.
Teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği 32 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç küçük pürüz dışında bu transferde önemli bir yol katetti.
Bonservis ve sözleşme sorunu
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma, Fenerbahçe'den Diego Perotti için 2 milyon euro bonservis istiyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncu için 2 milyon euro vermek istemiyor. Aynı zaman 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme istedi. Fenerbahçe yönetimi ise 2+1 yıl üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Transfermarket verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Arjantinli oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.
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