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Fenerbahçe transfer haberleri: ​Enner Valencia Fenerbahçe'de: İstanbul'a gelecek

Enner Valencia Fenerbahçe'de

Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü oyuncu Enner Valencia ile anlaşma sağladı. Enner Valencia'nın kısa zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki oyuncunun güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki oyuncunun güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Las Palmas'dan Mauricio Lemos'u imza attırmak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Valencia'nın, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sar-lacivertlilere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

  • Enner Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maçta, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak
Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine alacağı forvet oyuncusunu belirledi. Sarı lacivertliler şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Enner Valencia ile her konuda anlaştı.Ekvadorlu golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise yıldız futbolcunun kız kardeşinin kaçırılmış olması.Meksika basınında transferin bittiği yönünde haberler çıkarken oyuncunun kız kardeşiyle ilgili sorunların çözülmesini beklediği ve ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.Enner Valencia, kariyerinde çıktığı 350 maçta 89 gol attı 46 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki futbolcu Enner Valencia ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, çalıştığı otele baskın yapan silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı.Ekvador basınından Carlos Sacoto'nun haberine göre; Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basan bir grup silahlı şahıs, Ekvadorlu futbolcunun kardeşini kaçırırken, olay yerinden kaçmayı başaran başka bir çalışan durumu polise ihbar etti. Minibüse bindirip kaçırdılarOlay anına şahit olan Erci Valencia'nın eşi kan donduran olayı şöyle anlattı:8 kişi otele girdi. O sırada dışarıdaydım. Kendimi nehre attım. Minibüs tipindeki araca bindirerek eşimi kaçırdılar.Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe Valencia ve Smolov ile de görüşüyor🔹En este momento: Fuentes confirman que Erci Valencia, hermana del futbolista Enner Valencia, ha sido secuestrada en San Lorenzo, Esmeraldas. Sujetos armados irrumpieron en la Hostería donde labora. Un familiar que logró escapar comunicó el hecho a la policía. @teleamazonasec pic.twitter.com/2C1oqrrAD1&mdash; Carlos Sacoto (@CarlosSacoto7) August 18, 2020

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