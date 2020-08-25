Enner Valencia Fenerbahçe'de

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Las Palmas'dan Mauricio Lemos'u imza attırmak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Valencia'nın, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sar-lacivertlilere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Enner Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maçta, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine alacağı forvet oyuncusunu belirledi. Sarı lacivertliler şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Enner Valencia ile her konuda anlaştı.Ekvadorlu golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise yıldız futbolcunun kız kardeşinin kaçırılmış olması.Meksika basınında transferin bittiği yönünde haberler çıkarken oyuncunun kız kardeşiyle ilgili sorunların çözülmesini beklediği ve ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.Enner Valencia, kariyerinde çıktığı 350 maçta 89 gol attı 46 da asist yapma başarısı gösterdi.