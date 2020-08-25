Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia Fenerbahçe'de: İstanbul'a gelecek
Enner Valencia Fenerbahçe'de
Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü oyuncu Enner Valencia ile anlaşma sağladı. Enner Valencia'nın kısa zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Las Palmas'dan Mauricio Lemos'u imza attırmak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Valencia'nın, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sar-lacivertlilere bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Enner Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maçta, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.
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