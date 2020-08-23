Son olarak Jose Sosa ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe’de imza şov devam edecek. Sarı-lacivertli kulüp, eksik mevkilerine, özellikle stoper, sağ kanat, sağ bek ve forvete transfer yapmayı planlıyor.

Yönetim, sağ kanada Roma’da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti’yi transfer etmeyi hedefliyor. 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllığına anlaşan sarı-lacivertliler, Perotti’yi de bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli kanat futbolcunun da kulübüyle bonservisini almak için görüşmelerin sürdüğü ve transferin bundan dolayı uzadığı ifade edildi.

Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarındaysa Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos var.Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile 1.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Uruguaylı oyuncuyla daha önce el sıkışmıştı.Başkan transferi açıklamıştıLas Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Barcelona'yı reddettiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Başkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıkFenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mauricio Lemos;

Fenerbahçe Jose Sosa'dan sonra Bakasetas'ı da bitiriyor Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam ve Jose Sosa'yı bonservissiz bir şekilde transfer eden sarı-lacivertliler gözünü Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas'a çevirdi.Yunan basınından Spor24'ün haberine göre Fenerbahçe, Bakasetas'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut da eski öğrencisini kadroda görmek istiyor."Para+takas formülü devrede"27 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise Bakasetas'ı para+takas formülüyle transfer etmek istiyor. Haberde görüşmelerin son aşamaya geldiği ve Yunan oyuncunun da sarı-lacivertli takımda forma giymek istediği iddia edildi.Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 43 maçta 14 gol ve 8 asistle oynadı.Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacakMert Hakan Yandaş: Fenerbahçe'ye gelerek doğru karar verdim