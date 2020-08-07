Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı: İşte son teklif

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattıklarını açıklarken, bir yandan da Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

İlk teklif kabul edilmedi

Laziolu yöneticiler İstanbul'a gelerek, Vedat Muriqi için 15 milyon euro + 3 milyon euro da bonus teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise bu teklifi kabul etmeyerek, kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı

Lazio'nun Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus öneren Lazio, yeni teklif olarak 18 milyon euroya çıktı. İtalyanlar bonussuz olarak 18 milyon euro teklifte bulunurken, Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor.

Vedat Muriqi bu sezon neler yaptı?

7 Temmuz 2019 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asistle oynadı.

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi'i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020