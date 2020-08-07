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Fenerbahçe transfer haberleri: Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı, işte son teklif​

Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı: İşte son teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda bulunan oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu isimlerden birisi de sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Vedat Muriqi. Lazio'nun Kosovalı oyuncu için 15 milyon euroluk teklifi kabul edilmeyince, İtalyanlar yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi'in güncel bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro.

Vedat Muriqi'in güncel bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattıklarını açıklarken, bir yandan da Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

İlk teklif kabul edilmedi

Laziolu yöneticiler İstanbul'a gelerek, Vedat Muriqi için 15 milyon euro + 3 milyon euro da bonus teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise bu teklifi kabul etmeyerek, kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı

Lazio'nun Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus öneren Lazio, yeni teklif olarak 18 milyon euroya çıktı. İtalyanlar bonussuz olarak 18 milyon euro teklifte bulunurken, Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor.

  • Vedat Muriqi bu sezon neler yaptı?
  • 7 Temmuz 2019 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asistle oynadı.

İtalya'da çıkan Vedat Muriqi haberi
İtalya'da çıkan Vedat Muriqi haberi

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar
İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi&#39;i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020

West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor
West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor

İngiltere Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı İngiliz temsilcisinin forvet listesinin ilk sırasında Kosovalı golcü var.West Bromwich Albion önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli golcü futbolcu için hem oyuncunun menajeri hem de sarı-lacivertli yönetimle temasa geçecek. Hırvat teknik direktör de daha önce yaptığı görüşmede Vedat Muriqi’i takımında görmek istediğini söylediği gelen haberler arasında.Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktıPremier Lig'in gözü Vedat Muriqi'deMuriqi için iki İngiliz kulübü sırada


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