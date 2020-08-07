Fenerbahçe transfer haberleri: Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı, işte son teklif
Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı: İşte son teklif
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda bulunan oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu isimlerden birisi de sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Vedat Muriqi. Lazio'nun Kosovalı oyuncu için 15 milyon euroluk teklifi kabul edilmeyince, İtalyanlar yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattıklarını açıklarken, bir yandan da Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.
İlk teklif kabul edilmedi
Laziolu yöneticiler İstanbul'a gelerek, Vedat Muriqi için 15 milyon euro + 3 milyon euro da bonus teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise bu teklifi kabul etmeyerek, kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı
Lazio'nun Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus öneren Lazio, yeni teklif olarak 18 milyon euroya çıktı. İtalyanlar bonussuz olarak 18 milyon euro teklifte bulunurken, Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından da pay almak istiyor.
Vedat Muriqi bu sezon neler yaptı?
7 Temmuz 2019 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asistle oynadı.
Yorum