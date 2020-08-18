Fenerbahçe transfer haberleri: Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kasımpaşa’da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam’ı transfer etti.
Haber MerkeziİHA
Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."
Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.
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