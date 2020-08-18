Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."

Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi artık açıklanmak üzere. Resmi duyuruların beklendiği transfere ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'Mame Thiam, Fenerbahçe ile yüzde 99 oranında anlaştı' ifadelerini kullandı.Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Volkan Demir, konuyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya attı. Demir, sosyal medya paylaşımına 'Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok' diye yazdı.Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon takımı adına 12 gol atıp 5 asist yapan Thiam'ın bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gideceği iddiası sosyal medyada tartışma başlattı.Öte yandan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü istediği Thiam transferinin bu isimlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok— Volkan Demir (@albandemir) August 17, 2020 Galeri: Fenerbahçe sezonun ilk maçında şov yaptı: Yeni kaptan belli oldu