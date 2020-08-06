Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

10 gol 5 asist

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Caner Erkin geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi.Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, buradan Inter'e ve ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

00:34 dk 06 Ağustos 2020 DHA Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı: Transferi yeni sezon forması giydirerek duyurdular Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer sosyal medyadan yayınlanan video ile duyurulurken, Mert Hakan sarı-lacivertlilerin 12 numaralı yeni sezon formasıyla poz verdi.



