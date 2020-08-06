Fenerbahçe transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler 1994 doğumlu oyuncunun transferini duyururken, yeni sezonda giyecekleri çubuklu formaları da görücüye çıkardı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.
10 gol 5 asist
Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.
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