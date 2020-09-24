TRANSFER

Fenerbahçe transfere doymuyor: Samatta'nın ardından iki isim daha yolda

Aston Villa'dan golcü oyuncu Samatta'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü, kanat bölgesi için de Fabio Martins’i gündemine aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samatta'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

Samatta'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta transferini bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Tanzanyalı futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki forvet daha sonra sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Aston Villa’da 16 maçta oynayan Samatta 2 gol atmıştı. Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet için İngiliz kulübüne 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli oldu
Fenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli oldu

Fenerbahçe uzun süredir beklediği forvetine kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta ile anlaştığı ve Tanzanyalı golcüyü İstanbul'a getireceği belirtildi.Birçok isimle görüşen ve son olarak Samatta'da karar kılan Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.Genk'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu sonrasında Aston Villa'ya transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.İngiltere'de çıktığı 16 maçta 2 gol atan oyuncu Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanıyordu.✈️ pic.twitter.com/nmQhZsQEG3&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2020 52 - Genk formasıyla ilk maçına çıktığı 6 Şubat 2016 ile son maçına çıktığı 26 Aralık 2019 arasında Belçika Ligi&#39;nde hiçbir oyuncu Mbwana Samatta&#39;dan daha fazla gol atamadı (Hans Vanaken ile eşit). Leblebi. pic.twitter.com/rygg0T1lPC&mdash; OptaCan (@OptaCan) September 23, 2020 Mbwana Samatta kimdir, nasıl bir oyuncu?

Ze Luis ve Fabio Martins gündemde

Sarı-lacivertlilerin, Porto’dan Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdürürken, kanat bölgesi için de bir başka Portekiz ekibi Braga’dan Fabio Martins’i gündemine aldığı öğrenildi.

Porto formasıyla 30 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Porto formasıyla 30 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Fabio Martins'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Fabio Martins'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a ge...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.