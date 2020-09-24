Fenerbahçe transfere doymuyor: Samatta'nın ardından iki isim daha yolda
Aston Villa'dan golcü oyuncu Samatta'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü, kanat bölgesi için de Fabio Martins’i gündemine aldığı öğrenildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta transferini bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Tanzanyalı futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki forvet daha sonra sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Aston Villa’da 16 maçta oynayan Samatta 2 gol atmıştı. Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet için İngiliz kulübüne 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.
Ze Luis ve Fabio Martins gündemde
Sarı-lacivertlilerin, Porto’dan Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdürürken, kanat bölgesi için de bir başka Portekiz ekibi Braga’dan Fabio Martins’i gündemine aldığı öğrenildi.
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