Fenerbahçe üç isime imzayı attırıyor

Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan stoper Alexander Djiku, Dinamo Moskova'dan 10 numara Sebastian Szymanski ve Eyüpspor'dan santrfor Umut Nayir ile anlaşma sağladı.

Strasbourg'la sözleşmesi sona eren Djiku, stoper bölgesinin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Geçen sezon Ligue 1'de 31 maça çıkan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Sebastian Szymanski ile Galatasaray da ilgileniyordu. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord'da oynadığı 38 maçta 10 gol atarken 7 de asist kaydetti.