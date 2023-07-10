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Spor

Fenerbahçe üç isime imzayı attırıyor

Fenerbahçe; stoper, 10 numara ve golcü transferinde sona geldi. Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir ile anlaşan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde bu transferleri açıklayacak.

14:28 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alexander Djiku - Umut Nayir - Sebastian Szymanski

Alexander Djiku - Umut Nayir - Sebastian Szymanski

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, üç isme imzayı attırıyor.


Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan stoper Alexander Djiku, Dinamo Moskova'dan 10 numara Sebastian Szymanski ve Eyüpspor'dan santrfor Umut Nayir ile anlaşma sağladı.


Üç oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


Alexander Djiku

Strasbourg'la sözleşmesi sona eren Djiku, stoper bölgesinin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Geçen sezon Ligue 1'de 31 maça çıkan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.




Szymanski

Sebastian Szymanski ile Galatasaray da ilgileniyordu. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord'da oynadığı 38 maçta 10 gol atarken 7 de asist kaydetti.


Umut Nayir

Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Nayir'in bonservisi Eyüpspor'da bulunuyordu. 30 yaşındaki pivot santrfor, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 17 gol atma başarısı gösterdi.





#Fenerbahçe
#Alexander Djiku
#Sebastian Szymanski
#Umut Nayir
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