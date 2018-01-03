SÜPER LİG

Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie, sarı lacivertlilerle yollarını sonunda ayırmaya hazırlanıyor. Fransız basınından L'Équipe yıldız oyuncunun yeni takımını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 4 maçta 199 dakika forma giyebildi.

Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 4 maçta 199 dakika forma giyebildi.

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Van Persie, Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre sarı lacivertlilerle sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanıyor. Haberdeki detaylara göre Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz eski takımı Feyenoord'a imza atacak.

Öte yandan Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu;

  • "Kısa sürede her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm için yönetim ile görüşme yapacağız. Teorik olarak bu mümkün ama henüz durumu belli değil. Bir süredir çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek. Şu an başka bir kulüp hakkında konuşamayız ama Fenerbahçe'den ayrılırsak tüm opsiyonlara açığız.

Van Persie Hollanda milli takımı antrenmanında döktürüyor!
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Van Persie Hollanda milli takımı antrenmanında döktürüyor!

Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Robin Van Persie, Hollanda milli takımı idmanında gayet sağlıklı görünüyor.

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