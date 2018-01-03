Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Van Persie, Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre sarı lacivertlilerle sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanıyor. Haberdeki detaylara göre Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz eski takımı Feyenoord'a imza atacak.
Öte yandan Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu;
- "Kısa sürede her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm için yönetim ile görüşme yapacağız. Teorik olarak bu mümkün ama henüz durumu belli değil. Bir süredir çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek. Şu an başka bir kulüp hakkında konuşamayız ama Fenerbahçe'den ayrılırsak tüm opsiyonlara açığız.
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