TRANSFER

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Michalak hangi takıma transfer oldu?

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı, Rizespor'a transfer oldu

Çaykur Rizespor bu sezonki ilk yabancı transferini yaparak Polonyalı hücum oyuncusu Konrad Michalak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Michalak, Rizespor formasını sırtına geçirdi.

Michalak, Rizespor formasını sırtına geçirdi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki Konrad Michalak'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı.

Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny'den transfer edilen Polonyalı oyuncu, geçen sezon da MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.

Michalak, Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı Rize'deki törende sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

  • Konrad Michalak'ın adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Michalak, Süper Lig'de süratli yapısıyla dikkati çekmişti.
Michalak, Süper Lig'de süratli yapısıyla dikkati çekmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren futbolcu: Konrad Michalak
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren futbolcu: Konrad Michalak

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe’de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkati çekiyor. Süper Lig’de Onyekuru ve Garry Rodrigues’le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues’in yerine düşünülüyor. Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olup ilk 11’in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi. Galatasaray da ilgileniyorFenerbahçe’nin transfer gündemindeki Konrad Michalak’la ilgilenen bir diğer kulübün Galatasaray olduğu da öğrenildi. Ligde hafta sonunda Ankaragücü, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken, başkent ekibine penaltıya kazandıran isim Michalak olmuştu. Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti. Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak’ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya’nın Grozny takımında olan Michalak’ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü’nde bulunuyor. Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü’nün opsiyonu kullanması bekleniyor. Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evetEmre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyor

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
PSG taraftarları Paris sokaklarını birbirine ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.