Fenerbahçe Zanka'yı İstanbul'a getirecek

Transfer önceliğini defans hattına veren Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulüp Huddersfield'de forma giyen Zanka ile anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRT Spor'da yer alana habere göre Fenerbahçe 29 yaşındaki oyuncu için gün sayıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler Huddersfield kulübünü de bonservis bedeli konusunda ikna etti.

Fenerbahçe, son olarak oyuncunun menajeriyle İstanbul'da son bir görüşme daha yapacak. Görüşmenin ardından Danimarkalı futbolcu da İstanbul'a gelecek.

Deneyimli stoperin sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken Zanka'nın yıllık yaklaşık 2, 5 milyon euro ücret kazanacağı öğrenildi.

Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



