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Fenerbahçe Deniz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de 3 yıllık imza

Fenerbahçe, kulübün altyapısında yer alan 2000 doğumlu Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmza törenine sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

İmza törenine sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

Fenerbahçe Kulübü, altyapıdan A takıma transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp 18 yaşındaki stoper Deniz Yılmaz'la profesyonel sözleşme imzalandığını şu açıklamayla duyurdu:

  • Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz’la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde başkanımız Ali Koç ile sportif direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.
  • Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.
Deniz Yılmaz, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Deniz Yılmaz, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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