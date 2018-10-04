Fenerbahçe'de 3 yıllık imza

Fenerbahçe Kulübü, altyapıdan A takıma transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp 18 yaşındaki stoper Deniz Yılmaz'la profesyonel sözleşme imzalandığını şu açıklamayla duyurdu:
- Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz’la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde başkanımız Ali Koç ile sportif direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.
- Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.
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