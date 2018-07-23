Fenerbahçe'de Ayew sesleri

Sezona iddialı şekilde hazırlanan Fenerbahçe'nin, Swansea City forması giyen başarılı kanat oyuncusu Andre Ayew'i kiralamak üzere olduğu iddia edildi.

Bip Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Swansea City ile 1,5 milyon euroluk kiralama ücreti karşılığında el sıkıştı.

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euroluk ücret ödeyeceği öne sürüldü.

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan 23 milyon euro karşılığında Swansea City'ye geri dönmüştü.

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