Fenerbahçe'de Ayew sesleri

Sezona iddialı şekilde hazırlanan Fenerbahçe'nin, Swansea City forması giyen başarılı kanat oyuncusu Andre Ayew'i kiralamak üzere olduğu iddia edildi.
Bip Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Swansea City ile 1,5 milyon euroluk kiralama ücreti karşılığında el sıkıştı.
Haberin detayında, Fenerbahçe'nin Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euroluk ücret ödeyeceği öne sürüldü.
- 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan 23 milyon euro karşılığında Swansea City'ye geri dönmüştü.
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