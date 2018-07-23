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Fenerbahçe'de Ayew sesleri

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Swansea City'de forma giyen kanat oyuncusu Andre Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Andre Ayew, 42 kez Gana Milli Takımı formasını giydi.

Andre Ayew, 42 kez Gana Milli Takımı formasını giydi.

Fotoğraf: REBECCA NADEN / Reuters

Sezona iddialı şekilde hazırlanan Fenerbahçe'nin, Swansea City forması giyen başarılı kanat oyuncusu Andre Ayew'i kiralamak üzere olduğu iddia edildi.

Bip Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Swansea City ile 1,5 milyon euroluk kiralama ücreti karşılığında el sıkıştı.

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euroluk ücret ödeyeceği öne sürüldü.

  • 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan 23 milyon euro karşılığında Swansea City'ye geri dönmüştü.

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