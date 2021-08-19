Spor Fenerbahçede ayrılık açıklandı Ozan Tufan resmen Premier Ligde
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Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: Ozan Tufan resmen Premier Lig'de

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonlu olarak Premier Lig ekibi Watford'a kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ayrılık açıklandı: Ozan Tufan resmen Premier Ligde
Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 174 maçta 21 gol atarken 24 de asist kaydetti.

Milli futbolcu Ozan Tufan kiralık olarak Watford'a transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.
  • Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."
Watford da Ozan Tufan’ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

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