Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: Ozan Tufan resmen Premier Lig'de

Milli futbolcu Ozan Tufan kiralık olarak Watford'a transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.
- Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."
Watford da Ozan Tufan’ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw
🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw— Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021