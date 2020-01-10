Fenerbahçe'de Comolli ile ipler kopuyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli sosyal medya üzerinden Simon Falette transferiyle ilgili açıklama yaptı. Gineli stoperin transferi konusunda iddialara cevap vermek için twitter hesabı açan Fransız spor adamı, bu transferde ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Comolli, “Sayın başkan Falette transferi için çok uğraştı ve kadroya katılmasını istedi. Kendisinin takıma katkıda bulunacağına inanıyoruz. İkinci olarak da benim Rogon şirketiyle bu transfer konusunda ticari bir ilişkim olduğu söyleniyor. Basında yer aldığı gibi Falette’yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı. Rogon ajansıyla hiçbir ilişkim yok. Rogon menajerlik şirketiyle sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo transferleri için görüştüm. Bu konu hakkında yasal işlem başlatacağım” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı açtığından kulüpte kimsenin haberi olmadı

Damien Comolli gelen tepkiler sonrası Falette transferinde bütün sorumluluğun Başkan Ali Koç’da olduğunu ifade etti ve yönetime bayrak açtı. Comolli’nin bu açıklamalarından sonradan haberi olan Fenerbahçe Başkanı’nın Fransız spor adamı görüşerek neden kulüp iletişim organlarını kullanmadığını sorduğu ve İstanbul’a çağırdığı öğrenildi.

Comolli, takımın Antalya kampından ayrılarak İstanbul’a giderken, sarı-lacivertli kulüp ile arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Yıllık 1 milyon Euro kazanan Damien Comolli ile yollar bugün resmen ayrılabilir.

Twitter hesabı açan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette hakkında açıklama yaptı: "Başkanımız Falette'nin transferine takıma katkıda bulunacağını inandığı için karar verdi. Faletti'yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı." pic.twitter.com/mWMnhhxEjX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ocak 2020

Sözleşme fesih şartları

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratının 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır

Fesih olduğu takdirde hak edilmiş tüm bonusları alır

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Süper Lig şampiyonu olunursa 200 bin euro

İki kez Süper Lig şampiyonu olunursa 450 bin euro

Üç kez Süper Lig şampiyonu olunursa 800 bin euro

Türkiye Kupası kazanılırsa 250 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa 100 bin euro

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalınırsa 15 bin euro

18 ayda 30 transfer

Fenerbahçe, son 18 ayda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekti. Kadrosuna son olarak Gineli savunmacı Simon Falette’yi katan sarı-lacivertliler, son 1.5 sezonda nokta atışı yapmakta zorlandı. Haziran 2018’de başkanlığa Ali Koç’un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertlilerde, sportif direktörlüğe de aynı tarihlerde Fransız futbol adamı Damien Comolli getirildi. Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığa gelmesiyle şu ana kadar toplam 30 futbolcu transferi gerçekleştirdi.



















