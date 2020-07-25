Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile kavga eden Nabil Dirar Club Brugge yolcusu
Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar. 34 yaşındaki oyuncunun Belçika ekiplerinden Club Brugge ile adı anılmaya devam ediyor. Yabancı basında da yer alan haberlerde, Nabil Dirar ve Club Brugge flörtleşmesiyle ilgili detaylara da yer verildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isterken, aynı zamanda teklif gelen oyuncuları da elden çıkarmak istiyor. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar.
Yabancı basında yer alan haberler de, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge'a transfer olabileceği iddia edildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu da, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Eşyalarını yolladı
Nabil Dirar hakkında yayınlanan haberlerin detayındaysa çok ilginç bir gelişmenin yaşandığı kaydedildi. Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ifade edilen Nabil Dirar'ın eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edildi.
Emre Belözoğlu ile kavga etmişti
Beşiktaş maçı öncesinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tartışma yaşadığı Nabil Dirar'ı idmandan kovduğu iddia edilmişti. Hatta Faslı futbolcunun da karşılık vermesi üzerine iki futbolcu arasında kavga yaşandığı öne sürülmüş ve sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada tartışma çıktığı ve teknik direktör Tahir Kapınar tarafından Dirar'ın tesislere gönderildiği kaydedilmişti.
📌F.Bahçe, 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı
👉Dirar imzayı attı 👉Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile görüşmeler sürüyor 👉Zajc ve Jailson’u isteyen kulüplerle masaya oturulacak 👉Alper'den kulüp bulması istendihttps://t.co/UQcKNxJl7f
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