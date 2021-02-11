Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut’un, sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Yönetimde ağırlıklı görüş şu anda yapılacak bir teknik heyet değişikliğinin hata olacağı, teknik adam hatalarının yanı sıra bazı futbolcuların formsuz olmaları ve sakatlıkların takımı olumsuz etkilediği yönünde. Yönetim Bulut’tan bir an önce takımı toparlamasını isteyecek.

Formsuz oyuncular uyarılacak ve kendilerini toparlamaları istenecek, elde kalan tek hedef olan Süper Lig şampiyonluğu için kenetlenme sağlanacak. Erol Bulut’un Fenerbahçe’deki geleceği için ligde üst üste oynanacak Fatih Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçları belirleyici olacak. Karagümrük maçını kazanarak, Göztepe karşılaşmasında da sakatlıkları bulunan Pelkas, Gustavo ve İrfan Can’ın dönüşüyle sarı-lacivertli takım yeniden yükselişe geçmek istiyor.

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Futbol umut vermiyor

Fenerbahçe’nin oynadığı futbol da umut vermiyor. Temposuz ve yavaş futbol oynayan sarı-lacivertli takımda futbolcuların fiziksel açıdan da eksikleri göze çarpıyor. Takımın fizik olarak en iyileri sonradan takıma dahil olan Attila Szalai ve Osayi-Samuel’in olması ise dikkat çekiyor.

Hücum organizasyonlarında da sıkıntı devam ederken, takımın halen topu rakibe bırakarak oynaması eleştirileri de beraberinde getiriyor. Teknik heyetin halen oyun planını oluşturamaması bir başka eleştiri. Öte yandan oyuncuların maç devam ederken yedek kulübesine dönerek tepki göstermesi de bir başka sıkıntı. Başakşehir maçında da Ozan Tufan oyun sürerken, yedek kulübesine dönerek tepki göstermesi yüzünden az kalsın rakibine penaltı yaptırıyordu.

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4-4-2 sistemine dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Pelkas ve İrfan Can Kahveci’nin sakatlıklarının geçmesi ve Mesut Özil’in de ilk 11’de görev almaya başlamasıyla oyun sisteminde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Genellikle 4-2-3-1 oyun sistemini uygulayan, maç içerisinde 4-3-3’e dönen genç teknik adam, bazı maçlarda çift forvetli "4-4-2 elmas” düzenini uygulamayı düşünüyor. Erol Bulut orta sahayı Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil gibi merkez özellikli 4 oyuncudan kurmayı, önlerine de Valencia ve Samatta’yı koyarak daha etkili bir takım oluşturmayı planlıyor. Genç teknik adamın kadrodaki orta saha futbolcuları da bu oyuna göz kırpıyor.

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Erol Bulut, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ikilisi Luiz Gustavo’nun önünde oynayacak. 10 numarada Mesut Özil’in görev alması bekleniyor. Bulut’un kanatsız bu sistemde Mesut Özil’i orta saha dörtlüsünün en ucunda oynatmayı planladığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe’de orta saha kurgusuna Pelkas ve Jose Sosa da eklenebilir. Yunan oyuncu Pelkas’ın ikinci forvet olarak da değerlendirilebileceği belirtildi.



