Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan ayrılacak oyuncuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımla sadece 4 karşılaşmada oynayabildi. Geçirdiği sakatlık nedeniyle, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Arjantinli oyuncu hakkında konuşan teknik direktör Erol Bulut, Perotti ile yolların ayrılabileceğini söyledi.

"Perotti yerine takviye yapacağız"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Kasımpaşa mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Bulut, "Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma’da yaptıkları ortada. Bize katkı sağlamak için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gözüküyor. 8 aya kadar uzak kalabilir futboldan. Aramızdan ayrılabilir ve öyle gözüküyor. Oraya bir takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Perotti ile yolların ayrılabileceğini vurgulamıştı. Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Diego Perotti ile yollar ayrılacak Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olmak zorunda. Yıldız futbolcunun bu ameliyatı olması halinde ise 1 sezon sahalardan uzak kalması bekleniyor.Dizindeki bir bağın tamamına yakını koptuğu ortaya çıkan futbolcunun sakatlığıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek" dedi.Belözoğlu, dün basınla gerçekleştirdiği sohbette, "Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" diyerek Perotti ile ilgili fesih yoluna gidebilecekleri mesajını vermişti.Diego Perotti, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 3 gol atmıştı.