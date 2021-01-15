Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan ayrılacak oyuncuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımla sadece 4 karşılaşmada oynayabildi. Geçirdiği sakatlık nedeniyle, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Arjantinli oyuncu hakkında konuşan teknik direktör Erol Bulut, Perotti ile yolların ayrılabileceğini söyledi.
"Perotti yerine takviye yapacağız"
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Kasımpaşa mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Bulut, "Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma’da yaptıkları ortada. Bize katkı sağlamak için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gözüküyor. 8 aya kadar uzak kalabilir futboldan. Aramızdan ayrılabilir ve öyle gözüküyor. Oraya bir takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Perotti ile yolların ayrılabileceğini vurgulamıştı. Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan, Mesut Özil transferiyle ilgili flaş yorum:
"Hep birlikte izleyeceğiz." pic.twitter.com/YmoqfGZL8c
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan, Mesut Özil transferiyle ilgili flaş yorum:
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