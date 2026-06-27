Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

11:4327/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Taraftarlar oyunculara büyük ilgi gösterdi.
Taraftarlar oyunculara büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik ekip ve futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü de saha kenarından takip etti.


Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, yine dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.

Aziz Yıldırım kampta

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Yıldırım, akşam saatlerinde Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Yıldırım’a başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker de eşlik etti. Başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker, sabah antrenmanını takip edecek ve öğlen yemeğinde takımla bir araya gelecek.





#Fenerbahçe
#Düzce
#Topuk Yaylası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZMİR 27-28 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?