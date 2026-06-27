Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik ekip ve futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü de saha kenarından takip etti.





Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, yine dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.

Aziz Yıldırım kampta





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Yıldırım, akşam saatlerinde Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Yıldırım’a başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker de eşlik etti. Başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker, sabah antrenmanını takip edecek ve öğlen yemeğinde takımla bir araya gelecek.















